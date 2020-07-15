Власти назвали траты ФОМС на лечение коронавирусных больных

Более 22 млрд руб. было направлено с марта по май 2020 года из Фонда обязательного медицинского страхования на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с эпидемией.

«По данным ФОМС, с марта по май текущего года (это те данные, которые мы уже имеем по оплаченным счетам как фактические) из программы Государственных гарантий на лечение новой коронавирусной инфекции направлено 22,3 млрд рублей. По предварительным оценкам, за июнь общий объем средств, которые за весь период направлены на эти цели, составит порядка 40 млрд рублей», — цитирует Голикову ТАСС.

Вице-премьер подчеркнула, что России удалось в кратчайшие сроки в числе первых разработать диагностические тест-системы. «Сегодня российские разработки в этом направлении используются не только в нашей стране, но и более чем в 30 странах по всему миру», — отметила она.