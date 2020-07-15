При разводе будут делить не только имущество, но и долги бывших супругов, нажитые в браке, в том числе долги по ипотеке.

Такая норма содержится в законопроекте, который Госдума приняла в первом чтении, сообщает «Парламентская газета».

По словам главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, при вступлении в брак, если иное не предусмотрено брачным договором, имущество находится в совместной собственности. «Брачных договоров не так много, поэтому основная часть браков создаёт этот имущественный комплекс, который поступает в совместную собственность, — сказал депутат. — В совместной собственности доли не определены. В последние годы в собственности появились разные объекты, в том числе жильё и земельные участки». При этом у семьи могут быть разные денежные обязательства, например, по ипотечному кредиту, подчеркнул депутат.

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В связи с этим в законопроекте говорится, что в имущество входят не только активы, но и пассивы. Устанавливается, что когда делится имущество супругов в случае развода, будут делиться не только имущество, но и долги.

Также в документе учитывают случаи покупки квартиры, когда один из супругов записывает её только на себя, несмотря на то что брак существует. В проекте закона прописано, что если это имущество куплено в браке, то в любом случае оно считается совместной собственностью, независимо от того, на кого записано.

Кроме того, в законопроекте есть нормы о неделимых объектах. Речь идёт в том числе о контрольных пакетах акций. В данном случае предлагается установить, что неделимый объект остаётся у одного из супругов, а второму выплачивается денежная компенсация соразмерно половине этого имущества.