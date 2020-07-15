Утвержден прожиточный минимум за 1 квартал 2020 года. Приказ Минтруда от 25.06.2020 № 372н опубликован на портале нормативных актов.
Прожиточный минимум составил:
- на душу населения 10 843 рубля;
- для трудоспособного населения 11 731 рубль;
- для пенсионеров 8 944 рубля;
- для детей 10 721 рубль.
В итоге величина прожиточного минимума за 1 квартал 2020 по отношению к 4 кварталу 2019 увеличилась на душу населения на 2,2%, для трудоспособного населения — на 1,9%, для пенсионеров — на 1,8%, для детей — на 3,3%.
По данным Росстата, индекс потребительских цен в 1 квартале 2020 к предыдущему кварталу составил 101,1 %, уточняется в пояснительной записке к проекту.