ФНС утвердила новые формы по учету иностранных организаций

ФНС обновила формы, форматы и правила заполнения документов, используемых при учете иностранных организаций в налоговых органах.
Приказом от 09.06.2020 № ЕД-7-14/376@ утверждены:
- форма 11ИО-Учет «Заявление иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе»;
- форма 11НП-Учет «Заявление иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с открытием нового обособленного подразделения»;
- форма 11ПП-Учет «Заявление иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с осуществлением деятельности, указанной в пункте 9 статьи 306 Налогового кодекса Российской Федерации»;
- форма 11МО-Учет «Заявление международной организации о постановке на учет в налоговом органе»;
- форма 11ДП-Учет «Заявление дипломатического представительства, представительства государственного (правительственного) органа иностранного государства о постановке на учет в налоговом органе»;
- форма 11БС-Учет «Заявление иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с открытием счета в банке»;
- форма 11ИС-Учет «Заявление иностранной организации об изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведениях»;
- форма 11СН-Учет «Заявление иностранной организации о снятии с учета в налоговом органе»;
- форма 11УВ-Учет «Уведомление иностранной организации о выборе налогового органа для постановки на учет иностранной организации по месту нахождения одного из ее обособленных подразделений, находящихся в одном муниципальном образовании, городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе на территориях, подведомственных разным налоговым органам»;
- форма 11УП-Учет «Уведомление о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе»;
- форма 11УС-Учет «Уведомление о снятии с учета иностранной организации в налоговом органе»;
- форма 11СВ-Учет «Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе».
Новая форма заявления о постановке на учет в связи с открытием счета в банке применяется со дня опубликования, остальные формы — с 1 августа 2020 г.