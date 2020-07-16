Провести газ в жилой дом можно будет за счет маткапитала: проект

В Госдуму внесен законопроект № 989667-7, который расширяет направления распоряжения средствами материнского капитала.
Сейчас можно тратить маткапитал на улучшение жилищных условий.
Авторы проекта, члены Совета Федерации, уточнили содержание такого направления распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала как улучшение жилищных условий.
Предоставляется возможность направить средства на осуществление мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта ИЖС, в том числе реконструируемого, к сетям газораспределения в пределах границ земельного участка, путем безналичного перечисления указанных средств газораспределительной организации,
Уточняется перечень документов, который проверяется Пенсионным фондом, перед перечислением средств (части средств) маткапитала газораспределительной организации.