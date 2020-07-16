Ипотечники жалуются на долгие сроки выдачи и переоформления закладных

Ипотечники, погасившие ипотеку, или взявшие рефинансирование, столкнулись с проблемой получения документов о снятии залога с выкупленной недвижимости.
Проблемы бывают следующие:
- длительные задержки при возврате закладных из банки;
- Долгие сроки переоформления закладных при рефинансировании ипотеки.
Причем, закладные можно ждать больше месяца.
Банки объясняют проблему тем, что в основном, закладные оформляют на бумаге, поскольку электронный формат появился только в 2018 году. Также называют причину задержек из-за перебоев в работе МФЦ и Росреестра из-за пандемии коронавируса.
По материалам «РБК».