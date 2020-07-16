Клерк.Ру

Ипотечники жалуются на долгие сроки выдачи и переоформления закладных

Ипотечники, погасившие ипотеку, или взявшие рефинансирование, столкнулись с проблемой получения документов о снятии залога с выкупленной недвижимости.

Проблемы бывают следующие:

  • длительные задержки при возврате закладных из банки;
  • Долгие сроки переоформления закладных при рефинансировании ипотеки.

Причем, закладные можно ждать больше месяца.

Банки объясняют проблему тем, что в основном, закладные оформляют на бумаге, поскольку электронный формат появился только в 2018 году. Также называют причину задержек из-за перебоев в работе МФЦ и Росреестра из-за пандемии коронавируса.

По материалам «РБК».

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить