Ипотечники жалуются на долгие сроки выдачи и переоформления закладных

Над.К Сначала регистрируетесь как ИП и сразу после регистрации переходите на НПД... Как ИП на УСН стать самозанятым

VadimBA Если я в чем-то разбираюсь, кто-то из супругов может понабрать кредитов и прокутить их. А другая ... При разводе будут делить не только имущество, но и долги

Tvcgb @Над.К@Над.К подскажите пожалуйста. Моя компания с которой сотрудничаю работает только с ИП. Мне ... Как ИП на УСН стать самозанятым

hub Вчера несколько раз проверял. У мамы в ЛК ИП ФНС пункт с подачей заявления на субсидию по дезинфе... ФНС запустила сервис для получения новой субсидии на профилактику коронавируса

Natali Kr Я может что-тот пропустила в этой жизни -а разве раньше как то было по другому? ... При разводе будут делить не только имущество, но и долги

bestiya7460 мне вообще нравится вся эта ситуация с долгами нашего населения, самое главное никто не пытается ... Хотят ограничить размер удержаний с зарплаты. Чтобы всегда оставался прожиточный минимум

Anuta1974 Сумма маленькая с учетом что это на всех детей и родителя. У меня на себя карта 45 тыс годовая и ... За занятие ребенка в спортивной секции можно будет получить социальный вычет до 50 000 руб.