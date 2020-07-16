ЦБ предупреждает о временном повышении цен на товары и услуги. Они могут быть вызваны ослаблением рубля в 1 квартале и влиянием отложенного спроса.

«Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен, отражающим, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале», — отмечается в материалах ЦБ.

По мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние слабого спроса как внутреннего, так и внешнего, указывают в ЦБ.

Это, в свою очередь, приведет к сохранению месячного индекса потребительских цен на пониженном уровне при большей однородности ценовой динамики по группам товаров и услуг.

По материалам «ТАСС».