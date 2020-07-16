На Twitter была совершена крупнейшая в его истории хакерская атака

Популярные аккаунты в социальной сети Twitter, принадлежащие ведущим бизнесменам и политикам США, были взломаны в ночь с 15 на 16 июля.

Злоумышленники рассылали от их имени сообщения с предложениями удвоить платежи в биткоинах. Twitter пришлось на время отключить свои функции для целой группы пользователей — в основном для верифицированных аккаунтов. О том, что происходило пишет газета «Ведомости».

Первыми были взломаны аккаунты генерального директора Tesla Илона Маска и филантропа и основателя Microsoft Билла Гейтса. Мошенники начали предлагать от их имени бесплатную криптовалюту.

«Чувствую себя щедрым из-за COVID-19», — написали злоумышленники от имени Маска. Они предлагали пользователям отправлять деньги на определенный криптокошелек и обещали удваивать все входящие платежи.

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Позднее мошеннические сообщения появились на страницах бывшего президента США Барака Обамы, его бывшего вице-президента и текущего кандидата в президенты Джозефа Байдена, миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэпера Канье Уэста, а также других знаменитостей, в том числе из сообщества пользователей криптовалют. Сообщения также рассылались с корпоративных аккаунтов Apple и Uber.

Сообщения оперативно удалялись, однако пользователи Twitter успели отправлять средства на кошельки мошенников. Информация блокчейна (распределенной базы данных, через которую проводились платежи), была в открытом доступе. По данным открытых источников, в ближайшие часы после атаки на мошеннические кошельки поступило больше 300 переводов на сумму более $110 000 в долларовом эквиваленте.

Twitter полагает, что его сотрудники стали жертвой координированной атаки с применением социальной инженерии, заявила служба технической поддержки ранним утром 16 июля. В компании пообещали провести расследование и сообщить подробности позднее.

Инцидент стал крупнейшим последствием кибератаки на пользователей Twitter в истории социальной сети.

Акции компании Twitter дешевеют сразу после открытия утренней сессии торгов. К текущему моменту стоимость бумаг упала на 6,6%, до $33,4, еще вчера они торговались по $35,6.