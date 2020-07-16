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ФНС изменит дополнительные реквизиты фискальных документов

В перечень дополнительных реквизитов фискальных документов при использовании кассовой техники внесут изменения. Проект приказа ФНС опубликован для обсуждения.

В новом приказе будут указаны:

  1. Дополнительные реквизиты отчета о регистрации и отчета об изменении параметров регистрации
  2. Дополнительные реквизиты отчета об открытии смены
  3. Дополнительные реквизиты кассового чека (бланка строгой отчетности)
  4. Дополнительные реквизиты кассового чека коррекции (бланка строгой отчетности коррекции)
  5. Дополнительные реквизиты отчета о закрытии смены
  6. Дополнительные реквизиты отчета о закрытии фискального накопителя
  7. Дополнительные реквизиты отчета о текущем состоянии расчетов
  8. Дополнительные реквизиты запроса о коде маркировки
  9. Дополнительные реквизиты уведомления о реализации маркированного товара
  10. Дополнительные реквизиты ответа на запрос
  11. Дополнительные реквизиты квитанции на уведомление
Этим же документом будут утверждены нужные форматы.

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