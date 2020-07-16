ФНС изменит дополнительные реквизиты фискальных документов

Никак. Потому что баллы для пенсии считают от дохода, который облагается взносами, а не от суммы ...
Зачем Вам их читать? Чтобы найти то что интересует воспользуйтесь поиском, это кнопочка с бинокле...
Интересно, как 0%-взносы повлияют на пенсию сотрудников
У меня с памятью все в порядке. Для расчета при доначислении НДС берутся конкретные доходы физлиц...
Самое главное, никто в этом двадцатьтысячном году не сможет опровергнуть прогноз ...
Ну и шлите в ответ «читайте НК РФ», а не талмуды своих документов. ...
подала вчера заявление, сегодня проверила - нет его. Интересно скрин шот этой страницы как то пом...
не очень понятно: Вы не могли прочесть перечень предприятий? или потратили полдня, что бы среди п...
Вы противоречите себе через сообщение.
Составители данных таблиц когда-нибудь задумывались над тем, насколько их таблицы тяжело читаемы?...
УК РФ, статья 160, ч.3. До шести лет. А может даже ч.4 - до 10 лет... А вы - налог начислять... В...
Т.е. вся зп и взносы по вредникам идут по тарифу 01? 1С их делит на 01 и 20, значит вручную объед...
Добрый день.Вы решили этот вопрос, сдали отчет? У меня такая же проблема, вредников 80чел.. 1С вс...
Серьёзный срок прогнозирования.
тогда получится, что наличие 2 - 3 детей даже в родной семье автоматически делает человека не дол...
Тоже мне Америку открыли. Таких судебных дел полно. Чем вы тут удивить хотите? Об опасности таког...
Практика есть ваша личная? Я знаю физ лицо, которому за сдачу нежилого помещения доначислили НДС....
Так журналисты и не юристы. И не знатоки семейного права. Они просто написали о том, что было при...
Тут и домысливать не нужно. "С опытом работы с большими оборотами" - читай, обороты не прост...
Так мы же под новостью оставляем комментарий, а не под законопроектом. Из нее разница не совсем п...
Одно из правил Tax free - нельзя же пользоваться до вывоза. То есть либо закруглять программу либ...
а "срочно" потому , что квартал закрывать. За срочность надо доплачивать....
"Отличное знание УТ" - значит, что главбух будет подчищать все г.. в УТэшке за менегерами и кладо...
при при медианной зарплате около 35тыс и модальной около 23тыс - по меньшей мере 40% этим самым м...
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ - угу, вот там про то, что анонимки не расс...
Не увидела в статье информацию о том, что изменилось для ИП, которые уходят в декрет и платили до...
по такой логике все рекомендации врачей, да и других специалистов, можно отнести к этой же катего...
Стройными рядами население движется в стойло 😂
Ничего удивительного. Обычная деловая российская практика. Ростелеком, ПФ и прочие аля-гос.контор...
эта партия достаточно часто вносит законопроекты, не имеющие ни малейших шансов на осуществление....
А сходить на испытательный срок, развеять или наоборот подтвердить сомнения, если требуется работ...
Простите, а какое пёсье дело центральному банку до цен на товары и услуги или какого-то там отлож...