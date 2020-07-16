Штрафы за ККТ пропадут из КоАП

На сайте проектов нормативных актов опубликован любопытный законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях. Судя по нему, ответственность за неприменение (или неправильное применение) контрольно-кассовой техники собираются вывести из состава административных нарушений.

Из статьи 14.5. КоАП будут убраны пункты 2-15, касающиеся нарушений в сфере ККТ. Так же упоминание о контрольно-кассовой технике и расчетов с её использованием будет удалено из всех остальных статей этого кодекса. Останется в КоАП только ответственность операторов фискальных данных, которую перенесут в новую статью 15.8.1.

Как же так, подумала редакция «Клерка»? Неужели государство перестанет штрафовать, это же фантастика. А ларчик открывался просто — в статье 2 проекта упоминается Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства о применении контрольно-кассовой техники». Таким образом, получается, что ответственность просто перекочует в Налоговый кодекс.

Проект закона с поправками в НК еще не опубликовали, но вряд ли он обрадует бизнес.