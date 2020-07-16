Выходное пособие за второй и третий месяцы придется платить, даже если сотрудник уже трудоустроился

В ряде случаев работодателям придется заплатить сокращенным сотрудникам больше, чем они платят сейчас.

Недавно были внесены изменения в ТК, которые касаются выплат работникам, уволенным по причине ликвидации организации.

Поправки призваны исправить ситуацию с выплатой пособия за второй и третий месяцы. Теперь их необходимо выплатить в любом случае до завершения процедуры ликвидации.

Однако в Федеральном законе № 210-ФЗ от 13.07.2020 содержится еще одна небольшая поправка, на которую многие не обратили внимание.

Теперь (с 13 августа 2020) за второй месяц средний заработок надо будет платить пропорционально периоду трудоустройства.

Поясним.

По нормам ТК при ликвидации или сокращении организации сотруднику выплачивается выходное пособие в размере среднемесячной зарплаты, а также за ним сохраняется средний заработок за второй месяц и в исключительных случаях — за третий месяц.

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Так вот сейчас пособие за второй месяц платят, только если весь месяц сотрудник оставался безработным. То есть сотрудник ничего не получит, если нашел себе новую работу даже за несколько дней до окончания второго месяца. По новым правилам бывшему работодателю придется оплачивать каждый «безработный день» бывшего сотрудника во втором месяце после увольнения.

Часть вторая статьи 178 ТК теперь звучит так:

В случае, если длительность периода трудоустройства работника, уволенного в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса), превышает один месяц, работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц .

Аналогичная норма прописана и для третьего месяца.