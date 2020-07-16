Выделение средств на тушение пожаров, субсидии авиаперевозчикам, налоговый маневр для IT. О чем еще говорили в правительстве

Приводим самое важное из заседания правительства. Выделение средств на тушение пожаров, субсидии авиаперевозчикам, налоговый маневр для IT.

В частности, говорилось о поручениях Путина по нацпроектам. И продлению сроков их исполгнения до 2030 года.

«Мы учтём новые ориентиры при корректировке ключевых параметров национальных проектов. С учётом их продления до 2030 года определим на перспективу и ключевые точки роста» — сказал премьер.

Было сказано и об ответственности правительства в целом и каждого министра в частности по из исполнению:

«Нужно проработать каждое направление так, чтобы люди увидели конкретный результат и отдачу от вложенных в нацпроект средств и ресурсов. Это стратегия и ответственность Правительства в целом и персонально каждого министра и руководителя ведомства в частности» — уточнил Мишустин.

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Обратил внимание глава правительства и на уровень исполнительской дисциплины.

«Необходимо организовать процесс так, чтобы подготовка всех правительственных документов на постоянной основе шла без сбоев» — сказал Мишустин.

Также обсудили следующие вопросы:

Выделение 2,6 млрд рублей регионам на тушение лесных пожаров.

Поправки в КоАП для защиты должников от недобросовестных действий коллекторов.

В частности, в случае угроз, кредитную организацию оштрафуют на сумму от 50 до 500 тыс рублей, а дело передадут в ФССП, для чего службу наделят специальными полномочиями.

Выделят 3 млрд на субсидии авиаперевозчикам.

Новые меры гоподдержки для печатных изданий и СМИ.

«В Налоговый кодекс мы вносим изменения, которые позволяют им списывать до 30% стоимости тиража печатной продукции, если она потеряла товарный вид или устарела. Почти треть бракованных или нераспроданных книг, журналов, газет в этом случае можно будет отнести на расходы и снизить обязательства по налогу на прибыль соответственно. Сейчас так можно поступить лишь с 10% тиража, который не дошёл до читателей» — уточнил премьер.

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Снова обсудили налоговый маневр для IT-сферы. Снижение ставки налога на прибыль до 3%, и взносов до 7,6%.

«Такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформированы от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению. Попадают под налоговый манёвр и российские дизайн-центры, осуществляющие проектирование и разработку электронных изделий, а также разработчики программного обеспечения, в том числе в области искусственного интеллекта» — сказал премьер.

По словам Мишустина, этим они не ограничатся.

«И только „налоговым манёвром“ не ограничимся. Продолжим принимать меры для динамичного развития отрасли и поддержки российских компаний».

Видео со вступительным словом Мишустина:

По материалам с сайта Правительства.