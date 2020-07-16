Секонд-хенд, купальники и нижнее белье пока не подлежат обязательной маркировке

Одежда секонд-хенда (бывшая в употреблении), купальники и нижнее белье не подлежат цифровой маркировке. Об этом сообщила ведущий аналитик ЦРПТ (оператор обязательной маркировки) Юлия Гузиева.

Товары, подлежащие обязательной маркировке определяются по кодам единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Секонд-хенд импортируется по коду 6309, а его нет в постановлении правительства.

Также так пока нет купальников, домашней одежды и нижнего белья. Маркировке подлежат товары с кодами 6302 (постельное, столовое и кухонное белье), а также 4203 10 000 (перчатки, ремни из натуральной кожи), 6106 (блузки), 6201 (верхняя одежда мужская), 6302 (верхняя одежда женская).