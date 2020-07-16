Установлен перечень документов об имуществе налогоплательщика, истребуемых при взыскании крупной недоимки

Федеральная налоговая служба утвердила перечень документов, которые могут быть запрошены при взыскании крупной недоимки в соответствии с пунктом 2.1 статьи 93.1 Налогового кодекса.

С 1 апреля 2020 года налоговый орган при взыскании недоимки на сумму более 1 млн руб., решение о взыскании которой не исполнено в течение 10 рабочих дней, вправе истребовать документы (информацию) об имуществе, имущественных правах и обязательствах такой организации или ИП. Причем запрашивать могут не только у самого должника, но и у других лиц.

В перечне есть различные договоры (дарения, купли-продажи и т.п.), акты, соглашения о разделе имущества, свидетельства на исключительные права. Кроме того, есть и документы бухгалтерского учета (регистры, инвентарные карточки, акты сверки, списания, ПКО, РКО и другие документы).

Приказ № ЕД-7-8/85@ от 10.02.2020 г. прошел регистрацию в Минюсте и опубликован 15 июля.