Вам отказали в кредите под 2% годовых? ФНС не виновата, ищите другую причину

Банк не выдал кредит под 2% (по постановлению Правительства РФ от 16 мая 2020 г. № 696), ссылаясь на решение ФНС России. Почему ФНС отказал в кредите? Такой вопрос, судя по всему, неоднократно уже задавали налоговой службе. Ответ на него опубликован в разделе «Часто задаваемые вопросы».

И вот что ответили налоговики.

ФНС России не уполномочена выносить решение о выдаче кредита и не комментирует решение кредитных учреждений о выдаче или отказе в выдаче кредита.

На данный момент известно о следующих причинах для отказа:

заемщик обратился в несколько банков и другой банк первым завел заявку на расчет и выдачу кредита. По правилам, определенным Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2020 г. № 696 кредит может быть предоставлен заемщику только в одном кредитном учреждении;

заемщик не соответствует требованиям, определенным Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2020 г. № 696;

заемщик сменил или уточнил ОКВЭД после 1 марта 2020 года;

заемщик не соответствует внутренним требованиям, правилам или корпоративной политике кредитного учреждения.

Заемщик вправе обратиться в другое кредитное учреждение за получением кредита, если он соответствует требованиям, определенным Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2020 г. № 696.