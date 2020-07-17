С 1 августа подорожает газ на 3%. В том числе и для населения

В России с 1 августа врастут оптовые и розничные цены на газ. Об этом сообщает антимонопольная служба в соответсвующем приказе.

В документе идет речь о повышении оптовых цен на газ, добываемый «Газпромом» и его «аффилированными лицами», предназначенный для последующей продажи населению.

Также в нем указано, что «оптовые цены на газ, утвержденные настоящим приказом, учитываются при формировании розничных цен на газ, реализуемый населению».

ФАС публиковала проект этого приказа еще в апреле, и там сообщалось об индексации цен на 3%. Но из-за распространения коронавируса индексация случится с 1 августа, вместо планируемой даты 1 июля.

По материалам «РГ».