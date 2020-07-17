В США ставка по ипотеке снизилась ниже 3%

А вот теперь минутка боли для всех ипотечников. В США ставка по ипотеке впервые в истории упала ниже 3%. Наверное, 3% они считают, что это много.

Об этом пишет «МК»:

«Как отмечает газета Wall Street Journal, процентная ставка по ипотеке с тридцатилетним сроком погашения в Соединенных Штатах впервые в истории опустились ниже 3%. Так, по данным крупнейшего в стране ипотечного агентства Freddie Mac, средняя ставка упала до 2,98%. Это стало наименьшим показателем за полвека. В начале текущего года средняя ставка тридцатилетней ипотеки составляла 3,72%, а год назад — 3,81%».

В России есть программа, к примеру, у Сбербанка. 4,1% первые два года кредита, потом 7,6%. Но это еще много сопутствующих критериев — зарплатный проект в банке, первонаальный взнос. Не всегда у людей это все есть. Еще встречаются предложения под 6,5%

А так, в среднем ставка по стране порядка 9-10%. А у кого-то и 14%, кто взял в неудачный год.