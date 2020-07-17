Налоговая требует от ИП без работников сдать среднесписочную. Налоговый кодекс для них не указ?

На форум «Клерка» обратились с вопросом — должен ли ИП без работников сдавать сведения о среднесписочной числености?

Предприниматель не сдал сведения, руководствуясь пунктом 3 статьи 80 НК РФ. Ведь там написано, что их представляют организации и ИП, привлекавшие работников. Но, вероятно в ИФНС № 12 по Владимирской области Налоговый кодекс не читали.

Вот что написали в форуме:

«Нам пришло извещение о времени и месте рассмотрения акта об обнаружение фактов нарушения и сам акт из налоговой, обязующий нас оплатить штраф и явится с пояснениями за несвоевременно предоставленную отчетность. Позвонили в налоговую, на что нам сообщили, что независимо от наличия наемных сотрудников, ИП на УСН обязаны подавать данный отчет для проверки соответствия численности работников параметрам УСН»

Может быть у владимирских налоговиков свой отдельный Налоговый кодекс? Или они не знают, как проверить численность у ИП без работников без вот этой вот бумажки?