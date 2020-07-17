Власти заметили резкое падение числа вновь зарегистрированных компаний МСП

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в мае текущего года сократилось до 40 тысяч на фоне ситуации с пандемией коронавируса,

А в тот же период 2019 года было зарегистрировано порядка 72 тысяч предприятий. Об этом сообщила в пятницу замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова на заседании президиума Совета законодателей РФ. По ее словам, этот показатель показывает, что «кризисные явления не могли не отразиться на состоянии субъектов МСП».

Рассказала она и о количестве субъектов МСП, заключивших с банками кредитные соглашения по программе выдачи кредитов под 2% годовых.



«На текущий момент у нас 110 тысяч кредитных соглашений на 279 млрд рублей. Лимиты по этой программе еще не исчерпаны, мы видим, что спрос продолжает сохраняться», — цитирует Илюшникову ТАСС.



Программа выдачи кредитов под 2% годовых предприятиям из пострадавших отраслей и социально ориентированным некоммерческим организациям стартовала 1 июня. Кредит выдается в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев. Если предприятие сохранит 90% нынешних рабочих мест, кредит и проценты будут списаны полностью, если 80% — спишут половину.