Сплошная маркировка всех товаров начнется с 2024 года

Правительство РФ одобрило создание национальной системы прослеживаемости товаров, ввезенных в ЕАЭС, сообщила пресс-служба кабмина.

«Законопроект направлен на создание национальной системы прослеживаемости товаров, предусмотренной соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию Евразийского экономического союза», - цитирует сообщение РИА Новости.

Принятие и реализация законопроекта позволят создать условия для исключения схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. Кроме того, законопроект позволит подтвердить законность оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого, обеспечить контроль за операциями, связанными с оборотом товаров.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.