Франчайзи Subway получат специальные условия в МКБ

Московский кредитный банк (МКБ) в партнерстве с Subway предоставляют франчайзи компании специальные условия на обслуживание в МКБ.

Точки общепита, работающие под брендом Subway, смогут получить платежные терминалы без платы за аренду или дополнительных комиссий, льготную ставку для эквайринга и интернет-эквайринга, пониженный тариф по РКО.

«Общепит является одной из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, особые условия для небольших компаний из этой отрасли являются одной из мер поддержки пострадавшего бизнеса со стороны МКБ, — отмечает директор департамента МСБ МКБ Виктор Жидков. – Напомню, что для всех точек фастфуда, относящихся к МСБ, в банке действует пониженный тариф на эквайринг в размере 1,49%».

Subway — сеть ресторанов быстрого питания, в ассортименте сэндвичи и салаты. В 2011 году была крупнейшей в мире. Фирма, предоставляющая франчайзинг — Doctor’s Associates, Inc., основана в 1965 году Фредом Делюкой.