Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление с поправками в многочисленные документы, сообщила пресс-служба Кабмина. Правки потребовались из-за появления электронных трудовых книжек.

Закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу с 1 января 2020 года. До 31 октября работодатели должны сообщить персоналу о возможности выбора формата трудовой книжки – бумажного или электронного. Сотрудники в свою очередь до 31 декабря должны определиться с выбором.

Однако в многочисленных правилах и положениях до сих пор фигурируют именно трудовые книжки как таковые, а не сведения о трудовой деятельности, как по правильному называется электронная трудовая книжка. Это и исправлено постановлением от 10.07.2020 № 1017.

Изменения внесены в 55 нормативных актов, отмечается на сайте правительства.