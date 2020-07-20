Врачебную тайну отменят в целях развития искусственного интеллекта

Для обеспечения возможности развития технологий искусственного интеллекта в медицине предлагается предоставить возможность изъятия отдельных требований из Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

Соответствующий проект опубликован сегодня на федеральном портале.

В частности, положение части 1 статьи 13 Федерального закона № 323-ФЗ будут применяться только если иное не установлено программой экспериментального правового режима, утвержденной в соответствии с Федеральным законом «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

Поясним, часть 1 статьи 13 ФЗ-321 гласит:

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Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.

В пояснительно записке к проекту отмечается, что разработчикам медицинских изделий с ИИ необходим доступ к данным пациентов.

Действующее же законодательство не предусматривает эффективного способа обработки таких данных ввиду отсутствия возможности получения так называемого бесшовного согласия, которое давалось бы субъектом персональных данных лишь один раз.

В свою очередь, получение множества согласий в условиях необходимости анализа данных тысяч пациентов создает неприемлемые для разработчиков издержки, что тормозит развитие отрасли и не позволяет совершить качественный прорыв в эффективности системы здравоохранения.