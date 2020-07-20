Минфин рассказал как учитывать в бухучете расходы из-за короновирусной инфекции

msneg Примеры чего именно?:) Нам на "Клерк" всегда нужны примеры. ... Ставку для самозанятых снизят

Evgeniya19 В России большинство многодетных семей (52%) — с тремя и более детьми — живут за чертой... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Ольга Коврижных Без ДМС нельзя пойти и оплатить в кассу/по банковской карте? ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Над.К Вот вам список маньяков, попробуйте найти там из многодетных семей. ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

MissCherie Если никто не будет рожать, а все будут только работать, то и кормить, лечить, учить и защищать б... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Тишина Я думаю маньяков из многодетных семей не меньше, о скорее всего больше.... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Над.К А может изнасилует или убьет. Как, например, бывший экс-милиционер Михаил Попков, убивший более 8... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Над.К Откуда у людей такие гадостные мысли про многодетных? Почему то, что они хотят получить то, что и... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Тишина Сомневаюсь в этой стратегии и в членах общества которые желают смерти всем кто не многодетный. Вы... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Над.К Вам уже многократно написали, что вы ничего не платили. Более того, чтобы вы уже успокоились, счи... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Тишина причем тут благотворительность? это личное дело каждого. точно не считала, в своих считала. Я тож... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr Плесецкая школу создала для талантливых девочек и занималась там с ним не разбираясь кто из каких... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

titova-tlt Ух ты!!! А их давно ОПГ называют, т.к. они так и действуют, только не сознаются... И Конституция ... Само существование ФНС абсолютно законно. Не сомневайтесь

Evgeniya19 Вы намекнули на то, что у меня круг общения- исключительно группа многодетных маргиналов, собранн... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Над.К Она была порядочным человеком, это факт. И не чуралась благотворительности, кстати. И деньги в чу... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr Слушайте, неожиданно такая фашисткая дискуссия образовалась.... прям почитаешь и волосы дыбом. ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr О господи, да с чего вы вязли, что ребенок из многодетной семьи хуже, чем все остальные? ну вот п... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Тишина я думаю не умерла бы, ни таких она видели и ни таких на место ставила. Уж халявщиков точно не люб... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr я так погляжу нормальных доводов по пунктам так и не накопилось? Только домыслы и оскорбления?Отк... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Первоклассникс Не пользуюсь автоплатежами. Мне не трудно нажать раз в месяц пару кнопок. За одним быть в курсе с... 30 с лишним миллиардов. Долг за отопление

Над.К Плисецкая никогда в жизни бы не позволила даже помыслить так, как вы пишете. От стыда бы умерла. ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Над.К Вы может уже перестанете считать деньги в чужих карманах? Вы не знаете, сколько человек зарабатыв... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Над.К Но нельзя судить обо всех людях в стране, потому что вы знаете, что в ней встречаются бомжи. А у ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr Вы вообще о чем, не-уважаемая? Вы с голосом в голове дискутируете?Это откуда Вы взяли? Цитату мою... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Тишина вы меня не понимаете, я вам говорю, что вы и на это не заработали, а вы еще выше хотите.))) ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 Для того, чтобы знать о существовании бомжей не обязательно прожить с ними год в подвале. ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Тишина вы совсем ку-ку мадам, читая это у меня ощущение, что вы бредите. Эгоистка это ВЫ.А вы думаете ср... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 На "понятия" перешли? )) Мне начать бояться или можно просто посмеяться над таким эмоциональным в... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

ZloiBuhgalter Заканчивайте "брызгать слюной". Не комментарии, от "тебя" (да, да, я не ошибаюсь, именно "ТЕБЯ"),... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 Я не оскорбляю, а описываю свои наблюдения. И не вам указывать, что мне делать, а что нет ). Бухг... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос