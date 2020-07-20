Минфин рассказал как учитывать в бухучете расходы из-за короновирусной инфекции

Минфин обобщил отдельные вопросы бухгалтерского учета, связанные с деятельностью организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
В информационном сообщении от 15.07.2020 № ПЗ-14/2020 рассмотрено 14 вопросов. В часности, поясняется, что в качестве расходов по обычным видам деятельности организации подлежат учету, в частности, следующие расходы на обеспечение защитных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции:
- на оплату услуг по проведению тестирования работников на наличие коронавирусной инфекции и иммунитет к ней;
- на оплату услуг по дезинфекции рабочих помещений;
- на оплату услуг по обеспечению связи с работниками, осуществляющими работу удаленно;
- на оплату услуг по доставке работников, осуществляющих работу на своих рабочих местах, до места работы и обратно в период действия режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
В составе прочих расходов организации можно учесть следующие расходы:
- заработная плата работникам за время нерабочих дней, установленных в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, и соответствующие отчисления на социальные нужды;
- оплата вынужденного простоя из-за приостановления деятельности организации в связи с коронавирусной инфекцией;
- штрафы и выплаты по искам за нарушение законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации;
- расходы по несостоявшимся служебным командировкам работников организации (невозмещенная оплата проезда к месту командировки и обратно, бронирования гостиницы, услуг, др.);
- расходы, связанные с осуществлением мероприятий благотворительного характера, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекцией (перечисление денежных средств лицам, пострадавшим в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; приобретение для медицинских учреждений специализированного оборудования и иного имущества для выявления и лечения новой коронавирусной инфекции; обеспечение бесплатным питанием граждан старше 65 лет, др.).