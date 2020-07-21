Некоторые коронавирусные выплаты медикам облагаются НДФЛ

Согласно пункту 81 ст. 217 НК освобождаются от НДФЛ доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам с коронавирусом, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета.

Размеры выплат указаны в Постановлении Правительства № 415 от 02.04.20.

Между тем в некоторых регионах введены дополнительные выплаты медикам. Такое право дано им вышеназванным Постановлением Правительства.

В части дополнительного повышения стимулирующих выплат за счет средств бюджета субъекта РФ (то есть сверх установленных норм) положения пункта 81 статьи 217 НК не применяются, и в указанной части такие выплаты подлежат обложению НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме от 14.05.2020 № 03-04-09/39328.