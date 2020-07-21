Поменяется форма справки об отсутствии задолженности по налогам

ФНС разработала проект приказа «Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее представления в электронной форме».

После вступления в силу нового приказа будет признан утратившим силу предыдущий приказ ФНС от 21.01.2017 № ММВ-7-8/20@, которым утверждена ныне действующая справка.

Внимательно сравнив две справки — старую и новую, мы обнаружили некоторые незначительные изменения.

Ныне действующая справка:

Новая справка: