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Безналичные деньги признаны имуществом. Внесли поправки в НК

Внесли поправки в п.2 ст. 38 НК, которая именуется «Объект налогообложения». Опубликован Федеральный закон № 219-ФЗ от 20.07.2020.


Безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги для целей налогообложения теперь признаются имуществом.


Пункт 2 статьи 38 НК














Было



Стало



Под имуществом в настоящем Кодексе понимаются виды объектов гражданских прав (за исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.



Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, под имуществом в настоящем Кодексе понимаются виды объектов гражданских прав, относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.


 


Для целей настоящего Кодекса не признаются имуществом имущественные права, за исключением безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг



Закон вступил в силу со дня его опубликования, но новая норма будет распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

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