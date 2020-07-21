Безналичные деньги признаны имуществом. Внесли поправки в НК

Evgeniya19 В стране проблем нет? Почему пенсионеров не вывести из их нищенского состояния? Они свой ресурс в... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 Для справедливости, яжматери случаются при разном количестве детей, и с одним тоже. Пример про ва... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr У вас только многодетные яжматери? По моей практике состояние "мне все должны" не зависит от фина... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr Так и мне никто ни разу не ответил - куда надо распределить деньги из бюджета, которые идут на ль... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 В РФ есть варианты поддержки детей, которые показывают результаты в обучении или творчестве. Но э... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr А часть тех, у кого мало детей не стали рожать, чтобы не портить фигуру или "пожить для себя, а о... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr Приятно почитать хорошего, доброго человека..... Я вот постеснялась писать о личных комплексах, м... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr Почему вы считаете, что я этого не заработала? Вы знаете размер моей зарплаты? Сколько налогов я ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 Да, я делала работу другого сотрудника, которая не оплачивалась. Яжмать отсутствует, а отчетный п... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr То есть вы вполне осознанно подтверждаете тот факт, что способности у детей одинаковые. Просто ча... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Марьяна-бух В своем глазу бревна не видно..По количеству времени, проводимому на форуме вопрос возник- вы на ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr Знаете, подвела я тут итоги всего этого безобразного спора на свежую голову.... И подумала, что о... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Марьяна-бух Кем ваши дети будут? вот им вымирание и желайте. Идентичность детей и родителей 80%. *Замечательн... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr и что ей мешало потом плакать по ночам из-за последствий этого аборта? А я считаю, что она всю жи... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr Это откровенная ложь и передергивание чужих слов. Вам не стыдно?... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Stixx Ну вот это всё, чего можно добиться, если действовать по законам тех, кто их принимал. А пора пон... Навальный объявил о закрытии ФБК

VikaV2193 Вот и возникает риторический вопрос. Вы действительно помогаете просто так? Вы надеетесь на то чт... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Ольга Коврижных Прошу продублировать ссылку на среднюю зарплату за июль 2019 - июнь 2020 в Санкт-Петербурге. У Ва... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 Эти люди- это меня имеете в виду?) Я то в своей жизни помогала на не на одну карму. Вы поработай... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

VikaV2193 Думают кое-как. Вернее делают попытки. Надо это как-то двигать все же. Под лежачий камень воде не... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

VikaV2193 Вот Вы написали 2 верных утверждения. Теперь включаем логику. Если бедность увеличивает риск возн... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 Тем, у кого один- не помогают, я к примеру, ни рубля не получила ни за что. Честно говоря, я не з... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 Так она, вероятно, в коммуналке и до этого жила? Или она жила в отдельной квартире, и ей дали суб... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Ольга Коврижных Глядя со своей колокольни.... Была бы вменяемая федеральная программа по поддержке многодетных се... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

VikaV2193 тут в процессе обсуждения стало ясно, что эти люди в принципе никому помогать не желают. Ориентир... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

VikaV2193 А тем у кого денег не хватает еще на одного ребенка не надо помогать. Пусть не рожают или дорога ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос