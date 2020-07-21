Работникам старше 40 лет дали ежегодный выходной для диспансеризации

Работникам в возрасте 40 лет и старше дадут гарантии по освобождению от работы на 1 рабочий день 1 раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Закон с такими поправками в Трудовой кодекс был принят сегодня Госдумой.

Сейчас действует норма ТК, согласно которой работники имеют право на 1 допвыходной для диспансеризации один раз в 3 года.

Исключение сделано лишь для предпенсионеров — они могут «прогуливать работу», получая за это оплату, по 2 дня в год.

Кроме того, новый закон дает право работодателю предусмотреть в коллективном договоре или локальном нормативном актеобязанность работника подтверждать использование предоставленного освобождения от работы справкоймедицинской организации.