Подготовлен рейтинг регионов по качеству жизни за 2019 год

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.

В десятке регионов-аутсайдеров оказались высокодотационные и малонаселенные территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также две республики Северного Кавказа.

На вершине списка — Санкт-Петербург, Москва и Белгородская область.

Причем, Петербург превзошел Москву по параметру обеспеченности населения жильем.

Данный рейтинг — попытка ранжировать регионы не по традиционным показателям экономического потенциала или инвестиционной активности, а по целому ряду индикаторов, влияющих на уровень жизни россиян, проживающих в той или иной местности.

Рейтинг составлялся на основании данных Росстата, ФНС и ЦБ.

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В качестве критериев были выбраны такие показатели, как оборот розничной торговли на душу населения, доступность жилья, уровень занятости, сбережений, обеспеченность педагогами и врачами, и даже климатические условия.

Причем, высокий уровень развития региональной экономики необходим для высокого уровня жизни, но не является единственным условием для этого.

«Сырьевая монопродуктовая региональная экономика вполне может обеспечивать высокие показатели валового регионального продукта на душу населения, но при этом не создавать достаточного количества рабочих мест и дополнительных перерабатывающих производств в регионе», — говорит глава группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов.

Самые высокие значения в рейтинге:

Санкт-Пеьербург;

Москва;

Подмосковье;

Белгородская область;

Воронежская область,

Тюменская область

Ханты-Мансийский АО;

Краснодарский край.

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Аутсайдерами рейтинга НКР по итогам 2019 года оказались республики Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская АО, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия. В десятке отстающих также Марий Эл с Бурятией и Курганская область.

По материалам «РБК».