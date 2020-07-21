Предложили выплатить всем пенсионерам по 15 000 в качестве господдержки в пандемию

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев направил письмо главе кабмина Михаилу Мишустину с предложение о единовременных выплатах пенсионерам.

В качестве поддержки граждан старшего поколения в период пандемии коронавируса предлагается выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей.

«В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей. У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)», — говорится в письме Хамзаева.

«В этой связи, основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам России (отдельных категорий), прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, с единовременной выплатой в 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей по аналогии с помощью, оказанной государством для семей с детьми» — цитирует РИА Новости текст обращения.