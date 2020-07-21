В СМИ разрешили рекламировать вина и шампанское. Но только из стран ЕАЭС

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, снимающий запрет на рекламу в СМИ вина, произведенного в странах Евразийского экономического союза.

Законопроект разработан для приведения российского законодательства в соответствие с нормами ЕАЭС, пишет ТАСС. Документ исключает запрет на рекламу в периодических печатных изданиях, в теле- и радиопрограммах вина и игристого вина (шампанского), произведенных в государствах ЕАЭС из винограда, выращенного на территориях России и государств ЕАЭС, то есть в Армении, Казахстане, Киргизии и Белоруссии.

Сейчас в СМИ допускается реклама вина и игристого вина (шампанского), произведенного в РФ из выращенного на ее территории винограда. Реклама вина и шампанского, произведенного в государствах — членах ЕАЭС, в СМИ не разрешена. При этом документами ЕАЭС установлено, что каждое государство — член ЕАЭС предоставляет услугам, поставщикам и получателям услуг другого члена ЕАЭС режим не менее благоприятный, чем режим, созданный при таких же обстоятельствах своим собственным услугам, поставщикам и получателям услуг.

В рамках доработки документа ко второму чтению, которая заняла более двух лет, было внесено пять поправок. Наиболее существенной из них закрепляется обязанность подтверждать, что виноград был выращен на территории государств — членов ЕАЭС.