Мишустин пообещал вернуть туристам до 15 тыс. руб. за туры по России

На частичную компенсацию расходов россиян на туристические поездки по России правительство решило выделить 15 млрд руб., заявил во время отчета перед депутатами Госдумы премьер Михаил Мишустин.

«На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд руб. на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах», — цитирует главу Правительства РБК.

По его словам, сумма возврата составит от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от выбранного тура.