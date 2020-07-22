Бизнес голосует за сохранение ЕНВД

Партия Роста опубликовала на сайте Change.org петицию с призывом сохранить ЕНВД еще на какое-то время.

«Судя по всему, правительство по-прежнему исходит из того, что мелкий бизнес – плательщик ЕНВД – гребет деньги лопатой, вмененку использует, чтобы укрывать от бюджета свои несметные богатства, и не имеет морального права платить фиксированный налог вместо налога с оборота. Конечно же, реальность кричит о другом», – говорится в петиции.

Партия предлагает властям два варианта на выбор:

Либо сохранить ЕНВД и после 1 января – как минимум до тех пор, пока не возобновится устойчивый экономический рост.

Либо видоизменить «упрощенку» и патентную систему, чтобы они стали более пригодными для нынешних плательщиков ЕНВД.

Чтобы предотвратить использование ЕНВД в качестве инструмента дробления крупного бизнеса и ухода от налогообложения, нужно установить для ЕНВД ограничение по максимальной выручке, предлагают авторы петиции. Например, по аналогии с УСН – 150 млн. рублей в год.

При желании подписать петицию можно здесь.