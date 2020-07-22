ЦБ хочет ограничить комиссии за внутрибанковские переводы. Сбербанку это не понравится

Центробанк намерен попросить у Госдумы право ограничивать комиссии за внутрибанковские переводы.
Инициатива будет направлена в нижнюю палату парламента осенью, рассказали в пресс-службе регулятора «Известиям». Там заверили: если ЦБ наделят соответствующими полномочиями, он планирует пользоваться ими только в случае крайней необходимости.
Большинство крупнейших российских кредитных организаций комиссию за внутренние онлайн-переводы не взимают. В том числе нулевые тарифы установлены в ВТБ, Райффайзенбанке, «Открытии», МКБ, Росбанке, ПСБ, «Хоум Кредите» и в «Дом.РФ». Таким образом получается, что инициатива направлена в первую очередь против Сбербанка.
Сбербанк взимает 1% от суммы операции за перечисления свыше 50 тыс. рублей в месяц между счетами собственных клиентов. Можно купить ежемесячную «подписку» на переводы стоимостью 99-209 рублей. Кроме того, этот установил тарифы на уровне 1% за все перечисления через банкоматы.
Во II квартале комиссионные доходы Сбера за денежные переводы физлиц выросли до рекордных 16,2 млрд рублей, следует из отчетности кредитной организации по РСБУ. Всего за первое полугодие банк заработал 31 млрд рублей в виде комиссий за перечисления денежных средств.