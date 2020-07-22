ЦБ хочет ограничить комиссии за внутрибанковские переводы. Сбербанку это не понравится

Центробанк намерен попросить у Госдумы право ограничивать комиссии за внутрибанковские переводы.

Инициатива будет направлена в нижнюю палату парламента осенью, рассказали в пресс-службе регулятора «Известиям». Там заверили: если ЦБ наделят соответствующими полномочиями, он планирует пользоваться ими только в случае крайней необходимости.

Большинство крупнейших российских кредитных организаций комиссию за внутренние онлайн-переводы не взимают. В том числе нулевые тарифы установлены в ВТБ, Райффайзенбанке, «Открытии», МКБ, Росбанке, ПСБ, «Хоум Кредите» и в «Дом.РФ». Таким образом получается, что инициатива направлена в первую очередь против Сбербанка.

Сбербанк взимает 1% от суммы операции за перечисления свыше 50 тыс. рублей в месяц между счетами собственных клиентов. Можно купить ежемесячную «подписку» на переводы стоимостью 99-209 рублей. Кроме того, этот установил тарифы на уровне 1% за все перечисления через банкоматы.