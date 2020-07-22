Госдума приняла закон о «регуляторной гильотине»

Третье, окончательное чтение прошли законы о «регуляторной гильотине» — реформе контрольно-надзорной деятельности, сообщается на сайте Госдумы.

Законы «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» были разработаны и внесены правительством.

С 1 января 2021 года предусмотрена отмена ранее действовавших нормативных правовых актов Правительства, федеральных органов исполнительной власти, а также актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и СССР.

Штрафовать за нарушение требований, установленных такими актами, еще до их официальной отмены будет запрещено. Вместе с тем Правительство будет вправе определить перечень нормативных актов, на которые данный запрет не распространится.

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Регионам и муниципалитетам дается отсрочка, чтобы отменить ранее принятые акты. Но они уже не будут являться основанием для привлечения к административной ответственности.

«Регуляторная гильотина» не распространится на требования, составляющие гостайну, отношения в сфере обороны и гособоронзаказа, государственной, атомной и ядерной безопасности, налогов и сборов, а также требований ЦБ.

Потребуется признать утратившими силу 77 федеральных законов и в 82 внести изменения. Также необходимо будет принять множество подзаконных актов.