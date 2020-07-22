Правительство назвало условия кэшбэка по туристическим путевкам

Правительство определило условия для получения кэшбэка по туристическим путевкам.

Сегодня Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 15 миллиардов рублей на частичный возврат денег за покупку туров по стране.

При стоимости тура от 25 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей. Туристы, потратившие на путёвку от 50 тыс. рублей, получат назад 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей и больше.

Обязательные условия участия в программе — продолжительность тура не менее пяти ночей, оплата через российскую платёжную систему «Мир».