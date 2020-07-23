В положение по расчету больничных внесут изменения

Минтруд опубликовал на федеральном портале проект поправок в Положение об особенностях порядка исчисления больничных и пособия по уходу за ребенком, утвержденное Постановлением Правительства № 375 от 15.06.2007 № 375.

Исправляется норма о расчете пособий из МРОТ для тех, кто проживает в местностях с районным коэффициентом.

Дело в том, что недавно (с 19 июня 2020) в закон № 255-ФЗ от 29.12.2006 внесли изменения.

Теперь в случаях, когда работник не имеет в расчетном двухлетнем периоде доходов, или средний заработок в перерасчете на целый календарный месяц ниже МРОТ, при расчете среднедневного заработка МРОТ увеличивается на районный коэффициент.

Аналогичную поправку Минтруд вносит и в Постановление № 375. Вступит в действие она задним числом — с 19 июня 2020.