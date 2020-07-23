Минфин планирует довести собираемость налогов до 99%

Минфин планирует довести собираемость налогов и сборов до уровня не менее 99% в 2024 году.

Это следует из проекта плана деятельности ведомства на 2020-2025 годы, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно документу, в ближайшие годы показатель будет плавно расти: в 2020-м он должен составить 98,72%, в 2021-м — 98,79%, в 2022-м — 98,86%, в 2023-м — 98,93%.

Эксперты поясняют, что достижение таких показателей не обязательно связано с повышением агрессивности администрирования. Ведь проценты считаются от запланированных поступлений в бюджет. Так, за 2018 год в Якутии собираемость налогов составила 104,06%. Т.е. собрали больше, чем запланировали.

Глава Правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заметил, что миф, связанный с огромным количеством налоговых проверок в России, рушится. По его словам, если «проверочная нагрузка» на компании в ЕС — 3%, в России это сотые процента. Но бухгалтеры-то знают, что это просто красивые слова. Поскольку огромное количество требований, которые сыпятся из налоговой, по сути подменяет сами проверки. И в красивой статистике ФНС не отражается.