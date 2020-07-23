Платить за страхование по ипотеке будут банки. А льготную ипотеку, возможно, продлят

ЦБ закончил разработку концепции, согласно которой расходы по страхованию при ипотеке будут возложены на банки.

Страховка будет обязательной, ее сумму будут учитывать в полной стоимости кредита.

«Новый подход повысит прозрачность ипотечной сделки, облегчит гражданам сопоставление ипотечных продуктов разных банков и, более того, будет способствовать снижению стоимости ипотеки», — отмечается в сообщении.

По оценкам ЦБ, если бы предложенный подход применялся сейчас, то полная стоимость ипотеки в 2019 году была ниже на 0,15–0,67%.

Кстати, вице-премьер Хуснуллин по итогам выступления Мишустина перед ГД, сообщил о возможном продлении льготной ипотеки в 6,5%, действующей сейчас до ноября.

«Мы договорились так. До ноября смотрим результаты. Смотрим возможности бюджета. После ноября к этой теме возвращаемся», — сказал он.

По материалам «Известий».