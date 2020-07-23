Чек коррекции поможет избежать штрафа за ошибки с ККТ

Можно избежать административной ответственности за нарушения с ККТ, если добровольно направить чек коррекции в налоговые органы.

Новая редакция ст. 14.5 КоАП РФ об ответственности за неприменение ККТ или несоблюдение требований к ней начнет действовать с 31 июля 2020 года согласно Федеральному закону от 20.07.2020 № 240-ФЗ.

Об этом сообщает ФНС.

Напомним, сейчас дополнительно в ИФНС еще нужно направлять сообщение.

Кассовый чек коррекции необходим в тех случаях, когда нужно оформить расчет, сделанный без кассы, или исправить ошибки при ее применении. При этом пользователь онлайн-кассы обязан обеспечить достаточность сведений в чеке коррекции, чтобы было понятно, в отношении какого расчета применяется корректировка. Например, сослаться на фискальный признак некорректного документа.

Налоговые органы не будут штрафовать юрлиц и ИП, если пользователи онлайн-касс сформировали чек коррекции до того, как налоговым органам стало известно о нарушении.

Такой чек станет одновременно и подтверждением исполнения обязанности по исправлению, и уведомлением о нарушении со стороны пользователя кассы.