Как перейти на налоговый мониторинг с 2021 года

Заявление о переходе на налоговый мониторинг с 2021 года можно до 1 октября 2020 года, напоминает ФНС на своем сайте. Этот срок был продлен на три месяца из-за распространения COVID-19 в соответствии с Постановлением Правительства от 02.04.2020 № 409 (п. 3). Направить такое заявление в этом году можно в электронном виде.

Одновременно с заявлением необходимо направить следующие документы:

регламент информационного взаимодействия; информацию о взаимозависимых лицах; учетную политику для целей налогообложения; внутренние документы, регламентирующие систему внутреннего контроля организации.

При этом подтверждающие документы должны содержать только данные налогоплательщика и ссылки на его конкретные внутренние документы и положения.

Сейчас к налоговому мониторингу могут присоединиться организации, чей объем годовых доходов составляет 3 млрд руб., активов – 3 млрд руб., а совокупная сумма исчисленных за год налогов – 300 млн руб. Концепцией предусмотрено дальнейшее снижение критериев: с 2022 года в мониторинг смогут войти компании с объемом годовых доходов 1 млрд руб., активов – 1 млрд руб. и совокупной суммой уплаченных за год налогов – 100 млн руб.