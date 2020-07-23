ИП досчитали налоги из-за фиктивной смены регистрации ради пониженной ставки налога

Крымские налоговики рассказали на своем сайте о том, что индивидуальному предпринимателю, фиктивно сменившему место регистрации ради пониженной ставки, досчитали налоги. Оказывается, дело было проиграно в суде предпринимателем еще в 2018 году.

Предприниматель умышленно изменил место жительства с Хабаровского края на Республику Крым, чтобы применить пониженную ставку по УСН, а вести реальную предпринимательскую деятельность в Республике Крым и не собирался.

Сотрудникам налогового ведомства удалось доказать, что, несмотря на несколько «гостевых» посещений Крыма, заявитель не намеревался вести реальную предпринимательскую деятельность в республике — по месту регистрации не проживал, договоров на оплату коммунальных услуг не заключал, транспорт и недвижимость, используемые в предпринимательской деятельности, находились в Хабаровском крае, все первичные документы с контрагентами подписывались там же.

📌 Реклама Отключить

В результате сумму налога пересчитали по ставке УСН, установленной в Хабаровском крае, с учетом чего общая сумма доначислений составила более 1,7 млн рублей. Денежные средства уже частично поступили в бюджет, вероятно поэтому крымские налоговики о них и вспомнили.

Основанием доначислений было решение МВД о признании регистрации гражданина фиктивной. А значит, сделали вывод налоговики, смена регистрации с Комсомольска-на-Амуре на Керчь преследовала только одну цель — получение налоговой выгоды.

На это решение суда стоит обратить внимание предпринимателям, которые собираются применить подобную же схему. Очень часто в советах разных консультантов встречается рекомендация формально сменить регистрацию на другой регион, где есть пониженная ставка налога по УСН. Как видно из этого дела, все не так просто.