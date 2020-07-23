В ГД предлагают отказаться от понятия «средняя зарплата»

Спикер ГД предложил отказаться от понятия «средняя зарплата». По причине того, что в разных регионах она различается в разы.

Отвечая Мишустину, который привел данные по средней зарплате учителей по стране в размере 40,1 тыс. руб., Володин ответил, что средняя заработная плата по стране не просто разная, а отличается «в разы».

«Что касается средней заработной платы учителя, врача, нам надо, может быть, даже как-то обсудить этот вопрос и принять решение уйти от разговора о средней зарплате», — сказал Володин.

Он напомнил, что в России есть регионы-доноры и регионы-реципиенты. И пересмотреть вопрос нужно именно с позиции «слабых» регионов.

«Мы все время об этом спорим с Минфином. Нам поддержка нужна премьера в этом», — добавил он.

По материалам «РБК».