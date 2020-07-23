Минфин предлагает сократить некоторые расходы бюджета на 10%. На предстоящие три года.

В том числе, и за счет прекращения индексации зарплат чиновникам.

Также предлагается сокращение госпрограммы вооружений, и перенос реформы оплаты труда федеральных госслужащих.

Суммарное сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 1,428 трлн руб. (включая 856,4 млрд руб. экономии за счет оптимизации бюджетных расходов и 365,3 млрд руб. за счет их переноса на текущий год).

В 2022-м уменьшение объема ассигнований бюджета оценивается в 1,892 трлн руб., а в 2023 году — в 1,364 трлн руб., по данным Минфина.

Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит около 5% ВВП, ожидают в Минфине.

По материалам «РБК».