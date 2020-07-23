В каких регионах пожилым сотрудникам все еще положены карантинные больничные

Многие компании уже давно приступили к работе. Всеобщий режим нерабочих дней завершился, преобразовавшись в региональный формат.

Между тем в некоторых регионах все еще действует режим самоизоляции. А значит сотрудники 65 из этих регионов продолжают находиться на больничном, который полностью компенсируется за счет ФСС.

Например, в Московской области режим самоизоляции продлен до 26 июля.

На сайте ФСС опубликована таблица с перечнем регионов, где указаны сроки действия ограничительного режима. Таблица регулярно обновляется. Скачать ее можно ЗДЕСЬ.

Напомним как развивались события вокруг карантинных больничных для работающих пенсионеров:

1) По Постановлению Правительства от 01.04.2020 № 402 больничный оформляется на 14 календарных дней с 06.04.2020 по 19.04.2020.

2) По Постановлению Правительства № 517 от 16.04.2020 больничный оформляется на 11 календарных дней с 20.04.2020 по 30.04.2020

3) По Постановлению Правительства № 683 от 15.05.2020 больничный оформляется на 18 календарных дней с 12.05.2020 по 29.05.2020.

4) По Постановлению Правительства № 791 от 30.05.2020 больничный оформляется на 11 календарных дней с 01.06.2020 по 11.06.2020.

5) По Постановлению Правительства № 876 от 18.06.2020 больничный оформляется с 15.06.2020 до дня окончания самоизоляции.