Мишустин пояснил депутатам, почему ЕНВД точно отменят с 2021 года

Михаил Мишустин сообщил депутатам Госдумы, что правительство не будет продлевать срок применения ЕНВД после 1 января 2021 года.

В ответе на вопрос от депутата ЛДПР Пайкина премьер пояснил, что в 2003 году режим ЕНВД был введен только из-за того, что налоговые органы фактически не могли получать достоверную информацию о доходах компаний и ИП.

Сейчас общая совокупная налоговая нагрузка средней компании, работающей на ЕНВД, 0,8%. Это в 7 раз меньше, чем на бизнес, применяющий иные налоговые режимы.

Также глава правительства напомнил, что в настоящее время у предпринимателей есть несколько налоговых режимов на выбор: ПСН, УСН, налог на профессиональный доход.

«Но ЕНВД в этом смысле не применяется в мире практически нигде, несколько африканских стран его оставили. Я серьезно. Поэтому решение было принято, мы его много раз обсуждали», - заявил Михаил Мишустин.

Полный текст доклада главы Правительства в Госдуме и его ответы на вопросы депутатов можно найти на сайте Кабмина.