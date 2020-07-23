Налоговикам не понравилась компания Гарика Харламова

Креативное агентство «Бульдог», одним из учредителей которого является Гарик Харламов, внесено налоговой в список компаний, которым предстоит исключение из ЕГРЮЛ.

Кстати, у решения об исключении прямо «юбилейный» номер:

Путем нехитрых действий в сервисе налоговиков «Прозрачный бизнес», выясняется, что компания сдавала нулевую отчетность за 2018 год, за 2019 год сведений нет.

Причина исключения — недостоверные сведения об адресе. Запись внесена в ноябре 2019 года. Более того, у генерального директора компании запрет на регистрационные действия (подпункт «ф»):

Вот так вот, за отсутствие по адресу могут исключить любую компанию. Правда, Харламов в статусе действующего ИП.

Да и в исключаемом из ЕГРЮЛ ООО у него доля чуть больше 25%, в «черный список» не попадет.