Порядок постановки на учет ИП в качестве налоговых агентов предлагают изменить

Индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, ЕСХН и ОСНО и имеющих работников, хотят заставить регистрироваться в качестве налоговых агентов по НДФЛ по месту ведения деятельности.

Законопроект с такими поправками в НК внесен на рассмотрение нижней палаты Парламента Краснодарской Думой.

Сейчас по месту ведения деятельности ИП перечисляют НДФЛ с зарплаты работников только в случае, если встали на учет как плательщики ЕНВД или ПСН. В остальных случаях НДФЛ уплачивается по месту регистрации ИП, т.е. по месту его жительства.

По мнению авторов проекта, это несправедливо. Доходная часть бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов не соответствует реальному налоговому потенциалу, объему создаваемой добавленной стоимости, указывается в пояснительной записке. Ведь наемные работники предпринимателей, применяющих общий режим налогообложения, УСН и ЕСХН, пользуются инфраструктурой, социальным обеспечением территории РФ, на которой осуществляется предпринимательская деятельность, и при этом не участвуют в формировании доходной части бюджета соответствующей территории.