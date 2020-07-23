Поправки в НК по прогрессивной шкале НДФЛ примут осенью

Предельный срок принятия закона о введении прогрессии в уплате налога на доходы физлиц и о возможности платить фиксированный НДФЛ с зарубежных доходов без декларирования перенесли с 24 июля на 1 ноября.

Президент Владимир Путин поручил до 24 июля внести в законодательство поправки, которые позволят налоговым резидентам России платить НДФЛ в отношении доходов от источников за пределами страны, в фиксированном размере 5 млн рублей в год без их декларирования, а также установят новую ставку НДФЛ в 15% на доход физлиц, превышающий 5 млн рублей в год (с определением видов доходов, к которым такая ставка применяется). Повысить ставку до 15% он предполагал уже с января 2021 года.

Однако весенняя сессия Госдумы закончилась 23 июля и они просто не успели принять закон. Осенняя сессия начнется 7 сентября.

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На совещании у президента 11 июля было принято решение продлить срок внесения этих изменений до 1 ноября, сообщил «Интерфаксу» собеседник, знакомый с итогами обсуждения. По его словам, правительство планирует внести законопроект в Госдуму до 15 сентября.

Введение новой ставки НДФЛ, по предложению президента, должно сопровождаться еще одним новшеством в бюджетной политике — собираемые доходы (порядка 60 млрд рублей в год) должны быть «окрашены»: использоваться «целевым образом на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций».

Предложение президента ввести «прогрессивку» в НДФЛ стало довольно неожиданным, хотя законопроекты на этот счет время от времени появлялись в Госдуме. Однако власти наотрез отказывались их рассматривать.