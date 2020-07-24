Разработаны правила выдачи субсидий АО «НСПК» на компенсации туристам по картам «Мир»

На федеральном портале опубликован проект Постановления Правительства «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу „Национальная система платежных карт“ на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги».

Целью предоставления субсидии АО «НСПК» является стимулирование спроса на туристические поездки внутри РФ через возмещение части стоимости оплаченной туристкой услуги.

Возмещение предоставляется физлицу при оплате туристской услуги (гостиничные услуги или туристский продукт, предусматривающие размещение туриста в гостинице, классифицированной в соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», соответствующей следующим требованиям:

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-период проживания в гостинице составляет не менее 5 ночей; -стоимость туристской услуги составляет не менее 25 000 рублей; -туристская услуга оплачена с использованием карты «Мир»

‎на официальном сайте исполнителя в период, определенный Ростуризмом для предоставления туристу в качестве возврата части стоимости туристских услуг; -туристские услуги оказываются на территории субъектов РФ, перечень которых определен Ростуризмом; -срок исполнения туристской услуги (начало и окончание) наступает в текущем году.

Размер выплаты составляет 5 тыс. рублей за каждые 25 тыс. рублей стоимости туристкой услуги, но не более 15 тыс. рублей.

Субсидия будет предоставляться Ростуризмом в адрес АО «НСПК» в размере денежных средств, которые будут выплачены туристам.

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При этом Ростуризм вправе сократить период для предоставления туристам выплаты, в случае если совокупный размер выплат с момента начала периода, определенного Федеральным агентством по туризму для предоставления туристам выплаты, исчерпает объем лимитов бюджетных обязательств.

В правилах приводится расшифровка понятия «исполнитель» услуг.

Это юрлицо либо ИП, предоставляющие туристу гостиничные услуги, либо туроператор, сведения о котором содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, соответствующие одновременно следующим критериям: